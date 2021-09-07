PEREIRA: "KALİTENİ BİLİYORUM"

BERISHA: "GOLLE BAŞLAYACAĞIM"

Fenerbahçe, Samatta'dan verim alamamış, Serdar Dursun da sakatlanınca hücum hattında sıkıntı yaşamıştı. Mergim Berisha'nın transferi Fenerbahçe'de kadroyu ve dizilişi de değiştirecek.Kuvvetli, uzun boylu Berisha pazar günkü Sivasspor maçında sahada olacak. Son vuruşlardaki ustalığı da Berisha'nın ayağının tozuyla ilk 11'de olmasına neden olacak. Formda oyuncu Valencia ise kanada çekilecek.Berisha ile özel görüşen Pereira, "Kaliteni bildiğim için transfer edildin. Sana güveniyorum." dedi.İdmanlarda 23 yaşındaki Kosovalı futbolcu ile yakından ilgilenen Pereira, ortaların gole çevrilmesiyle mutlu oldu.Geçen sezon Salzburg formasıyla 42 maça çıkan, 2 gol atıp 14 asist gerçekleştiren Berisha, "Türkiye kariyerime golle başlayacağım. Buna inanıyorum." diyerek hocasına gol sözü verdi.