Mercedes iki pilotunun sözleşmesini uzattı

Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmelerini 2025'e kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mercedes iki pilotunun sözleşmesini uzattı
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31 Ağustos 2023 15:52
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 15:53
Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı sürücüleri Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmelerini 2025 yılına kadar uzattı.

Takımdan yapılan açıklamada, Hamilton ve Russell'ın 2025 sezonu sonuna kadar Mercedes'in sürücü koltuğunda oturmaya devam edeceği belirtildi.

McLaren ile 2007'de F1 kariyerine başlayan ve 2013'te Mercedes'e geçen 38 yaşındaki Hamilton, 103 yarış birinciliği ve 7 şampiyonluk kazandı.

F1'e 2019'da adım atan 25 yaşındaki Russell ise geçen sene devraldığı Mercedes koltuğunda bir yarış galibiyeti elde etti.

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