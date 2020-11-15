Mercedes-Hamilton iş birliği F1 rekorlarını altüst etti

Pilot Ülke Şampiyonluk sayısı Michael Schumacher Almanya 7 Lewis Hamilton Büyük Britanya 7 Juan Manuel Fangio Arjantin 5 Alain Prost Fransa 4 Sebastian Vettel Almanya 4 Niki Lauda Avusturya 3 Jack Brabham Avustralya 3 Jackie Stewart Büyük Britanya 3 Nelson Piquet Brezilya 3 Ayrton Senna Brezilya 3

Pilot Şampiyonluk serisi Michael Schumacher 5 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) Juan Manuel Fangio 4 (1954, 1955, 1956, 1957) Sebastian Vettel 4 (2010, 2011, 2012, 2013) Lewis Hamilton 4 (2017, 2018, 2019, 2020)

Alman takımı Mercedes ile Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2014'ten beri yakaladıkları başarılarla Formula 1 tarihinin en ezici birlikteliğini oluşturdu.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 ay geç başlayan 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda da kazanan otomobil ve sürücü değişmedi. Mercedes, takımlar, Lewis Hamilton ise pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı.Hibrit motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten itibaren rakiplerine büyük üstünlük kuran Mercedes takımı, bu yıl da hız kesmedi.Yakıt akışını ölçmek için 2020'de araçlara bir sensör daha takılması sonrası geliştirdiği motorla 2018 ve 2019'da Ferrari'ye kaptırdığı güç avantajını yeniden ele geçiren Mercedes, ön tekerlerin içe-dışa dönüklük açısını sürüş sırasında değiştirmeye yarayan DAS (çift eksenli yönlendirme) sistemini de geliştirerek başarıya hala aç olduğunu gösterdi.Rehavet nedir bilmeyen Mercedes takımının mühendislerine, Hamilton'ın istikrarlı ve hatasıza yakın sürüşü de eklenince kırılamaz gözüyle bakılan birçok F1 rekoru el değiştirdi.2019 sezonunda Hem takımlar hem de pilotlar klasmanında arka arkaya 6 şampiyonluk elde eden ilk üretici olarak tarihe geçen Mercedes, rekorunu 7 yıla çıkardı.Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu kazanarak Ferrari ile paylaştığı rekoru da tek başına ele geçirdi. İtalyan üretici Ferrari, 1999'dan 2004'e kadar 6 yıl boyunca takımlar klasmanının zirvesinde yer almıştı.Otomobil sporlarının zirvesi Formula 1'e 2014 sezonundan itibaren damga vuran Mercedes'in rakiplerine ne kadar büyük üstünlük kurduğunu anlamak için Ferrari'nin 1999-2004, McLaren'in 1988-1991 ve Red Bull'un 2010-2013 dönemleriyle kıyaslamakta fayda var.Formula 1'de koşulan son 135 yarışın 101'ini kazanan Mercedes'in yüzde 74,8'lik galibiyet oranı bulunuyor.Sebastian Vettel ve Mark Webber'den oluşan kadrosuyla peş peşe 4 şampiyonluk yaşayan, 77 yarışın 41'ini birinci bitiren Red Bull-Renault ise yüzde 53,2 galibiyet oranına sahipti.McLaren'in, Ayrton Senna liderliğindeki 1988-1991 döneminde 64 yarışın 39'unu (yüzde 60,9), Ferrari'nin de Michael Schumacher'in sürücü koltuğunda oturduğu 1999-2004 döneminde 101 yarışın 63'ünü (yüzde 62,3) kazandığı düşünüldüğünde, Mercedes ile rakipleri arasındaki güç farkı daha iyi anlaşılıyor.Son 7 sezonda yalnızca 3 takım daha yarış kazanabildi. Ferrari 17, Red Bull 16, Alpha Tauri de 1 kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Hamilton, bitime 3 yarış kala şampiyonluğu garantiledi.Bu sezonki 14 mücadelenin 10'unu kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan Hamilton, F1'de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez mutlu sona ulaştı.35 yaşındaki pilot, Michael Schumacher'den sonra bu başarıya 7. defa imza atan 2. sporcu olarak kayıtlara geçti.Hamilton'ın, Ferrari ile 11 sezonda 72 birincilik elde eden Schumacher'in "bir takımda en fazla yarış kazanan pilot" rekorunu kırması 8 yıl sürdü.Sezon öncesi F1 kariyerinde 84 yarış birinciliği bulunan Mercedes sürücüsü Hamilton, Portekiz Grand Prix'sindeki zaferiyle Schumacher'in 91 galibiyetlik rekorunu kırdı.En fazla F1 yarışı kazanan pilotlar sıralamasında Hamilton ve Schumacher'in ardından Vettel (53), Alain Prost (51) ve Ayrton Senna (41) geliyor.Bitime 3 yarış kala galibiyet hanesinde 94 yazan Büyük Britanyalı pilotun, kuralların değişmeyeceği 2021'de de Mercedes'te kalacağı varsayılırsa rekoru geliştirmesi sürpriz olmaz.2017 İtalya Grand Prix'sinde kariyerinin 69. pole pozisyonuna imza atarak rekoru ele geçiren Hamilton, bu yıl da 9 yarışa ilk sıradan başladı.Şimdilik 97 pole pozisyonu bulunan Hamilton'ı, bu alanda Schumacher (68) ve Senna (65) takip ediyor. Sıralama turlarında 57 kez en iyi dereceyi yapan Vettel ise 4. sırada yer alıyor.Hamilton, peş peşe 4. şampiyonluğunu elde ederek Schumacher, Fangio ve Vettel'den sonra bunu başaran 4. sürücü oldu.Formula 1'e adım attığı 2007'den itibaren mücadele ettiği 14 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı. Schumacher, 1992'den 2006'ya kadar art arda 15 yıl en az bir yarış kazanmıştı.Formula 1 kariyerine, 2007'de McLaren-Mercedes takımıyla adım atan Hamilton, şampiyonadaki ilk zaferine de aynı yıl Kanada Grand Prix'sinde ulaştı.F1'deki ilk şampiyonluğunu ise 2008'de kazanan Büyük Britanyalı sürücü, zirve mücadelesi verdiği Felipe Massa'yı yalnızca bir puan farkla geride bıraktı.McLaren takımında geçirdiği 6 sezonda 110 yarışa katılan Hamilton, 21 birincilik (yüzde 19 başarı oranı) ve 26 pole pozisyonu (yüzde 23,6) kazandı.Büyük Britanyalı pilot, 2013'ten beri yarıştığı Mercedes takımında ise 154 kez start aldı ve 73 birincilik (yüzde 47,4), 71 pole pozisyonu (yüzde 46,1) elde etti.Bir başka deyişle McLaren koltuğunda sezon başına 3,5 yarış kazanan Hamilton, 2020 sezonu henüz bitmese de Mercedes'te yılda ortalama 9,1 birinciliğe ulaştı.Hamilton'ın bu istatistikleri, motor sporlarında şampiyon olmak için sadece hızın yeterli olmadığını, en iyi otomobille en iyi pilotun birleşmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.