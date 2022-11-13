Mercedes, bu sezon ilk kez kazandı!

Formula 1 Brezilya GP'de kazanan Mercedes-AMG Petronas pilotu George Russell oldu.



George Russell kariyerinin; Mercedes ise sezonun ilk galibiyetini aldı. Mercedes'in diğer pilotu Lewis Hamilton ikinci sırayı aldı ve Alman ekibi Brezilya'da duble yapmış oldu.



Ferrari'den Carlos Sainz üçüncü, Charles Leclerc ise dördüncü sırayı aldı.



Alpine'den Fernando Alonso beşinci, Red Bull'dan Max Verstappen altıncı, Sergio Perez ise yedinci sırayı aldı.





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