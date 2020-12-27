Mercedes-AMG Petronas, 2021'e çok daha güçlü geliyor!

Formula 1'de son 7 sezonun şampiyonu Mercedes-AMG Petronas, Brackley'deki fabrikasında yaptığı çalışmalarda 2021 sezonuna çok daha kuvvetli girecek.



İspanya'dan AS gazetesinin haberine göre; getirilen kural değişiklikleriyle birlikte büyük avantaj sağlayan DAS [Dual Axis System] sistemini kullanamayacak olan Mercedes-AMG, ayrıca düşen yere basma gücünden de en yüksek yere basma gücüne sahip olan takım olarak olumsuz etkilenecekti.



Sezon biter bitmez 2021'e hazırlanmaya başlayan Mercedes mühendisleri, kurallar nedeniyle yitirilen yüzde 10'luk yere basma gücünü telafi etmekle kalmadı, aracı birçok alanda da geliştirmeyi başardılar. Şimdiden yapılan çalışmaların meyve verdiğini gören Mercedes, mart ayında başlayacak yeni sezona kadar tempo artırarak daha güçlü bir Mercedes hazırlayacak.



YENİ MOTOR ÇOK DAHA GÜÇLÜ



Mercedes-AMG'nin Brixworth'teki motor fabrikasında ise 2021 güç ünitesi ve motor konusunda gelişimler sağlandı. Geçtiğimiz sezon en yakın rakibi Honda'dan 28 beygir, Ferrari'den ise 42 beygir daha güçlü bir motora sahip olan Merces, hem dayanıklılığı artırdı hem de ekstra 25 beygir gücü kazandı.



Hywel Thomas'ın idaresindeki Mercedes-AMG motor ekibi, beygir gücünü artırırken inovatif materyaller ve geliştirilmiş bir yakıt teknolojisi kullandı.



