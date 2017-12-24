İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bazı temaslarda bulunmak üzere Sivas'taydı. Uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan Akşener, Beşiktaşlıların yoğun ısrarı üzerine 'Kartal pençesi' hareketi yaptı.



Taraftarları kırmayan Meral Akşener bu jestiyle taraftarlardan alkış aldı.

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu.