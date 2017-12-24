Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu.
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bazı temaslarda bulunmak üzere Sivas'taydı. Uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan Akşener, Beşiktaşlıların yoğun ısrarı üzerine 'Kartal pençesi' hareketi yaptı.
Taraftarları kırmayan Meral Akşener bu jestiyle taraftarlardan alkış aldı.
Taraftarları kırmayan Meral Akşener bu jestiyle taraftarlardan alkış aldı.