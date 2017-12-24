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Meral Akşener'den Kartal pençesi

Uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan Meral Akşener, Beşiktaşlıların yoğun ısrarı üzerine 'Kartal pençesi' hareketi yaptı

Kaynak: Milliyet
Meral Akşener'den Kartal pençesi
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24 Aralık 2017 09:26
Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bazı temaslarda bulunmak üzere Sivas'taydı. Uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan Akşener, Beşiktaşlıların yoğun ısrarı üzerine 'Kartal pençesi' hareketi yaptı.

Taraftarları kırmayan Meral Akşener bu jestiyle taraftarlardan alkış aldı.
 
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