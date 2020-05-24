Meraklı Köfteci filmi nerede çekildi, kaç yılında

Meraklı Köfteci filmi keyifli bir sinema şöleni sunuyor. Filmin detaylarını merak eden izleyiciler, Meraklı Köfteci filmi oyuncuları kim, konusu ne? Meraklı Köfteci filmi nerede çekildi, kadın oyuncu kim? Sorularına yanıt arıyor. Meraklı Köfteci filmi oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın çok sevilen filminde seyyar köftecilik yapan, iyi niyetli olan ancak çok meraklı Zühtü'nün başına gelenler anlatılıyor. Zor durumda olan bir kıza yardım eden Zühtü, bir anda kendini evlenmiş buluyor. Meraklı Köfteci filmine dair detaylar haberimizde yer alıyor.Meraklı Köfteci filmi İstanbul'un farklı noktalarında çekildi. Özellikle Beşiktaş, Ortaköy ve Levent bölgesinde birçok sahne çekildi. Yönetmen koltuğunda Ergin Orbey'in oturduğu, senaryosunu Sadık Şendil ve Erdoğan Tünaş'ın yazdığı Meraklı Köfteci filmi, 1976 yılında hazırlandı.Kemal Sunal (Zühtü Karışan)Gölgen Bengü (Fatma)Şevket Altuğ (Fatih)İhsan Yüce (Temel Reis)Dinçer Çekmez (İsmail)Hulusi Kentmen (Komiser Niyazi)Ali Şen (Ali)Sümer Tilmaç (Selim)Zühtü, seyyar köftecilik yapan meraklı bir adamdır. Zor durumdaki bir kıza yardım eder ancak merakı başına iş açar ve kızla evlenmek zorunda kalır. Daha sonra ise kıza büyük bir miras kalması üzerine, kızın ailesi ve Zühtü'nün ailesi her ikisine de baskı yapmaya başlar.