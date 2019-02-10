SON GOLÜ BEŞİKTAŞ'A

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne bugün ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek.Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, eski takımından kalan 2 maçlık cezasını tamamladı. Ligin ilk yarısında 20 gol atmayı başaran Mbaye Diagne, Trabzonspor maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.Trabzonspor'a karşı çıktığı iki maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Diagne bugün de Galatasaray formasıyla şov yapmanın peşinde...Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayacak olan Diagne, ligde tam 50 gün sonra forma giyecek. Bu sezon Süper Ligde Kasımpaşa forması ile attığı 20 golle yıldızını parlatan Diagne, son olarak 22 Aralık'ta oynanan 4-1 biten Beşiktaş maçından sonra ilk kez forma giyecek.Mbaye Diagne, ligdeki son maçında Beşiktaş'a 2 gol atmıştı.