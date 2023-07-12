Menzil şeyhi öldü mü, vefat mı etti, neden öldü? Son dakika Adıyaman Menzil tarikatı şeyhi Abdülbaki Erol öldü mü?

"Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi?Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol, 74 yaşında hayatını kaybetti.Tarikat üyelerinin "gavs" olarak adlandırdığı Erol'un ölümü, cemaatin sosyal medya hesabından "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî hazretleri tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde bugün saat 14.10 itibarıyla ahirete irtihal etmiştir" ifadeleriyle duyuruldu.Erol, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.Menzil'in yayın organı Semerkand TV'den yapılan açıklamada, "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım" ifadeleri kullandı.Abdülbaki Erol, cemaatte babasından sonra "şeyh" olan abisi Muhammed Raşid Erol'un 1993'te ölümü sonrası yerine geçen isim olmuştu.Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki (k.s.) El Hüseyni'nin kim olduğu merak ediliyor. Seyyid Abdulbaki, ağabeyi ve aynı zamanda şeyhi Seyyid Muhammed Raşit Elhüseyni'nin 1993 yılında Hak'ka yürümesinden sonra Menzil'de irşad görevini devralmıştı.Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olana Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdulbaki El Hüseyni cemaatin başına geçti. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti. Abdulbaki El Hüseyni, Menzil Köyün'den insanları Hak yoluna davet ediyordu.1- Seyda Molla Hıdır Hz. (Vefat etti) / Mardin2- Seyda Molla İbrahim Hz. (Vefat etti)3- Seyda Molla Seyyid Mustafa Hz. / Mersin (vefat etti)4- Seyda Molla Abdurrahman Hz.5- Seyda Molla Nezir / Hakkari6- Seyda Molla Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni / Menzil7- Seyda Molla Seyyid Muhammed Fettah El Hüseyni / Menzil8- Seyda Molla Şeyhmus Ertekin Hz. / Şanlıurfa9- Seyda Molla Seyyid Mubarek El Hüseyni / MenzilMenzil Şeyhleri kimdir?Yukarıdaki resimde yer alan Menzil cemaati liderleri (Şeyhleri) soldan sağa doğru şu şekildedir: Gavsı Bilvanisi Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni, Seyda Muhammed Raşid, Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni, Seyyid Saki Elhüseyni.