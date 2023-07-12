Menzil nedir? Menzil şeyhi kimdir? Adıyaman Menzil tarikatı

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir?

Son dakika... Menzil şeyhi öldü mü, vefat mı etti, neden öldü? Son dakika Adıyaman Menzil tarikatı şeyhi Abdülbaki Erol öldü mü? Türkiye'deki en büyük dinsel yapılanmalardan biri olan Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol, yaşamını yitirdi.Merkezi Adıyaman'da bulunan Menzil tarikatının (Nakşibendi tarikatı) "şeyh"idir.Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu.Abdulbaki Erol, Adıyaman ilinin Kâhta ilçesine bağlı bir köy Menzil'de kurulduğu için (Nakşibendi tarikatı) Menzil Tarikatı adıyla anılan Cemaat'in "şeyh"idir.Cemaat'in kurucusu babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'nin 1972 yılında ölümünden sonra abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanında genişleyen tarikatın 22 Ekim 1993 tarihinde onun da ölümü üzerine şu an ki lideri ise, Abdülbaki Erol'dur.Gavs, kendisine belli başlı konularda müracaat edilen, evliya ve alim mertebesinde yer alan kişi demektir. Tasavvufta ve divan edebiyatında gavs terimini anlayabilmek için Kabz ve Bast terimlerini bilmek gerekiyor.Bast, ruhen rahatlama ve ferahlık anlamına gelir. Mutasavvıflar bu anlarında Allah'a yakın olduğu için, şeytanın vesveselerinden ve sıkıntılardan uzaktır.Kabz ise kulun bunalması, ruhen daralması ve zor durumda olması demektir. Kişi, bast halindeyken gavsa sığınır ve ondan yardım ister. Gavs, en büyük alimlere verilen simlerden biridir. Geçici ve Kevni Kutub olmak üzere ikiye ayrılır. Geçici kutublar, fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle yol gösterir. Kevni kutub ise tarikat ehli demektir ve öldükten sonra bile kitaplarıyla, yaptıklarıyla örnek olmaya devam eder. Bu ayrım ibn-i vakt ve ehl-i vakt kavramlarıyla da açıklanır. Zamanın oğlu anlamına gelen ibni vakt, halden hale girer. Ehl-i vakt ise zamanın efendisidir ve tüm gavsların ortak özelliğidir.menzil-cemaati-govde-gosterisi-yapti-seyhi-cakarli-luks-arac-konvoyu-ile-ugurladilar-001.jpgNakşibendi Tarikatı'nın Halidiyye koluna bağlı olan Menzil Cemaati, Adıyaman'ın Kâhta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde Abdülhakim Erol tarafından kuruldu. "Gavs Bilvanisi" olarak anılan Erol, "Seyyid" soyundan geldiğini iddia etti. Erol, "Abdülhakim el-Hüseyni" ve "Gavs Azam" mahlaslarını kullandı. 1977 yılına kadar Menzil Köyü'nde cemaati yöneten Erol'un ölümünden sonra yerine oğlu Muhammed Raşit Erol geçti. Bu ismin de ölümünün ardından Menzil Köyü'ndeki cemaat liderliği postuna 1993'ten beri Abdülbaki Erol oturuyor.Cemaat, dini alanın yanı sıra Semerkand Şirketler Grubu adı altında da ticari hayatta boy gösteriyor. Bu gruba bağlı 17 şirket var. Televizyonculuktan pazarlamaya, gıdadan, özel hastaneye, online alışverişten kariyer sitesine kadar çeşitli ticari faaliyetler yürütülüyor.Cemaat, Semerşah Turizm ve Erşah Turizm adlı şirketleriyle hac ve umre organizasyonu da yapıyor. Vakfa bağlı onlarca öğrenci yurdu eğitim alanına el atmış durumda. İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunun Emsey Hospital ise cemaatin en bilinen sağlık kuruluşu. Menzil şeyhi de zaman zaman sağlık kontrollerini bu hastanede kalarak yapıyor.Menzil Cemaati'nin propaganda faaliyetleri ise Semerkand Yayın Grubu üzerinden sürdürülüyor. Semerkant TV, Radyo 15, Semerkand Yayınevi, Hacegâh Yayınevi, Semerkand Dergisi, Semerkand Çocuk Dergisi, Semerkand Aile Dergisi, Genç Okur Dergisi cemaate ait yayın organları.MENZİL KÖYÜMenzil Köyü, Türkiye ve Avrupa'dan binlerce müridi her yıl ağırlıyor. Cemaat mensupları, tarikat şeyhini ziyaret ederek bağlılıklarını bildiriyor ve "tövbe alıyor. "Menzil Dergâhı'nı ziyaret edenler arasında kamu görevlileri de var. Türkiye'deki tarikatlar arasında en fazla "müride" sahip cemaatlerin başında Menzil geliyor.Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol, 74 yaşında hayatını kaybetti.Tarikat üyelerinin "gavs" olarak adlandırdığı Erol'un ölümü, cemaatin sosyal medya hesabından "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî hazretleri tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde bugün saat 14.10 itibarıyla ahirete irtihal etmiştir" ifadeleriyle duyuruldu.Erol, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.Menzil'in yayın organı Semerkand TV'den yapılan açıklamada, "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım" ifadeleri kullandı.Abdülbaki Erol, cemaatte babasından sonra "şeyh" olan abisi Muhammed Raşid Erol'un 1993'te ölümü sonrası yerine geçen isim olmuştu.

Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki (k.s.) El Hüseyni'nin kim olduğu merak ediliyor. Seyyid Abdulbaki, ağabeyi ve aynı zamanda şeyhi Seyyid Muhammed Raşit Elhüseyni'nin 1993 yılında Hak'ka yürümesinden sonra Menzil'de irşad görevini devralmıştı.





Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olana Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdulbaki El Hüseyni cemaatin başına geçti. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti. Abdulbaki El Hüseyni, Menzil Köyün'den insanları Hak yoluna davet ediyordu.





Seyyid Abdulbaki El Hüseyni'nin halifeleri

1- Seyda Molla Hıdır Hz. (Vefat etti) / Mardin





2- Seyda Molla İbrahim Hz. (Vefat etti)





3- Seyda Molla Seyyid Mustafa Hz. / Mersin (vefat etti)





4- Seyda Molla Abdurrahman Hz.





5- Seyda Molla Nezir / Hakkari





6- Seyda Molla Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni / Menzil





7- Seyda Molla Seyyid Muhammed Fettah El Hüseyni / Menzil





8- Seyda Molla Şeyhmus Ertekin Hz. / Şanlıurfa





9- Seyda Molla Seyyid Mubarek El Hüseyni / Menzil





Menzil Şeyhleri kimdir?

Yukarıdaki resimde yer alan Menzil cemaati liderleri (Şeyhleri) soldan sağa doğru şu şekildedir: Gavsı Bilvanisi Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni, Seyda Muhammed Raşid, Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni, Seyyid Saki Elhüseyni.



