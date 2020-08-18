Mensah transferinde 4,5 milyonluk önlem

Transfere N'Sakala ile başlayan Beşiktaş, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı da kadrosuna kattı. Pazar gecesi geç saatlerde İstanbul'a gelen oyuncu, Siyah-Beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'a 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Ganalı yıldızın satın alma opsiyonu da 4,5 milyon euro... Ancak Beşiktaş Yönetimi, Kayserispor'la yaptığı bu sözleşmede kendisini garanti altına aldı ve mukaveleye zorunlu satın alma maddesi koydurmadı.



SADECE ÖNCELİĞİ ALDILAR



Zorunlu satın alma maddesinin koyulmamasının nedeni ise Mensah'ın Beşiktaş'ta göstereceği performans... Eğer; Ganalı orta saha taraftarı ve teknik heyeti tatmin edecek bir oyun ortaya koyamaz, takım içinde sorun çıkarırsa bonservisi alınmayacak. Fakat Mensah beklentileri karşılarsa Beşiktaş, oyuncunun tapusunu alacak. Çünkü transfer önceliği Siyah-Beyazlı kulüpte olacak... Dün öğlen saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen 25 yaşındaki Ganalı'da soruna rastlanmadı.



GALATASARAY'A 19.05 GÖNDERMESİ



Beşiktaş, Mensah'ı 19.05'te açıkladı. Siyah-Beyazlılar, Ganalı oyuncu için sosyal medyada bir de video yayınladı. Mensah videoda, "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı" ifadelerini kullanarak Galatasaray'a gönderme yaptı.



BÖYLE BİR KULÜP HAYALİMDİ



Mensah, imzayı attıktan sonra şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş gibi bir kulübün parçası olmak gurur verici... Böyle bir kulüpte oynamak hayalimdi. Gördüğüm destek doğru yerde olduğumu gösterdi. Şampiyonlar Ligi her futbolcunun hayali. PAOK ve sonraki turları geçmek istiyoruz. Beşiktaş taraftarı çok özel."



