Menemenspor'dan transfer itirafı: "Fenerbahçe teklif yaptı"

TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Gentian Selmani için transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif aldıklarını açıkladı.

Haber; Akşam
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Menemenspor'dan transfer itirafı: 'Fenerbahçe teklif yaptı'
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15 Kasım 2020 12:02
TFF 1.Lig ekibi Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Gentian Selmani için transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif aldıklarını itiraf etti.

Laleci, "Selmani'nin transferi çok konuşuldu ama gerçekleşmedi. Fenerbahçe'den transfer teklifi gelmişti. Erol Bulut'un gelmesinin ardından durumlar değişti. Kaleci antrenörünün farklı bir düşüncesi olmuş" dedi.

22 yaşındaki kaleci bu sezon 7 maçta görev yaptı, 11 gol yerken, 2 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.



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