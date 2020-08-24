Menemenspor'dan hücuma takviye!

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Tidjani Anaane'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Menemenspor'dan hücuma takviye!
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24 Ağustos 2020 16:00
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Tunus'un AS Soliman takımında forma giyen Beninli futbolcu Tidjani Anaane'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, hücum hattında görev alan oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Tidjani Anaane ile yapılan anlaşmanın 2 yıllık olduğu da belirtildi.

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