Menemenspor'dan 2 transfer

TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Nuri Emre Akşit ve Burak Albayrak'ı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA
Menemenspor'dan 2 transfer
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06 Ekim 2020 00:05
TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Nuri Emre Akşit ve Burak Albayrak'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Hollanda doğumlu defans oyuncusu Nuri Emre Akşit ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

Çaykur Rizespor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Albayrak'ın da sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. 



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