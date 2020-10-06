Menemenspor'dan 2 transfer

TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Nuri Emre Akşit ve Burak Albayrak'ı kadrosuna dahil etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Hollanda doğumlu defans oyuncusu Nuri Emre Akşit ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Çaykur Rizespor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Albayrak'ın da sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.



