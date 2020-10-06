Menemenspor'dan 2 transfer

TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Nuri Emre Akşit ve Burak Albayrak'ı kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Hollanda doğumlu defans oyuncusu Nuri Emre Akşit ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Çaykur Rizespor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Albayrak'ın da sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Hollanda doğumlu defans oyuncusu Nuri Emre Akşit ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Çaykur Rizespor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Albayrak'ın da sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.