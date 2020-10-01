Menemenspor'dan 2 takviye

TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Fatih Ekinci ve Mohammed Kesselly Kamara'yı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA
Menemenspor'dan 2 takviye
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01 Ekim 2020 16:57
TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Fatih Ekinci ve Mohammed Kesselly Kamara'yı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'de Los Angeles Galaxy II'de forma giyen 22 yaşındaki Liberyalı forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.  

Adana Demirspor takımından 24 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Ekinci'nin de sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.



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