Menemenspor'da tüm testler negatif

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kulüpten yapılan açıklamada, takımda futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara dördüncü kez Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Tüm oyuncularımız, teknik direktörümüz Cenk Laleci ve yardımcıları, sağlık, idari ve destek personelimize 28 Mayıs'ta dördüncüsü yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımız antrenmanlarına planlandığı gibi bugün başlayacaktır. Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarla tekrarlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımda futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara dördüncü kez Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Tüm oyuncularımız, teknik direktörümüz Cenk Laleci ve yardımcıları, sağlık, idari ve destek personelimize 28 Mayıs'ta dördüncüsü yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımız antrenmanlarına planlandığı gibi bugün başlayacaktır. Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarla tekrarlanacaktır." ifadelerine yer verildi.