Menemenspor'da testler negatif çıktı!

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Menemenspor'da testler negatif çıktı!
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12 Mayıs 2020 15:33
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, futbolcular, teknik direktör Cenk Laleci ve yardımcıları ile sağlık, idari ve destek personel çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Takıma üçüncü kez test yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Hiçbir futbolcu, teknik heyet ve personelimizde Kovid-19 testinin pozitif çıkmaması kulübümüzü mutlu etmiştir. Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarda tekrarlanacaktır. Takımımız antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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