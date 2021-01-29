Menemenspor'da flaş ayrılık!

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da kaleci Gentian Selmani ile yollar ayrıldı.

Haber; AA
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Menemenspor'da flaş ayrılık!
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29 Ocak 2021 20:44
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani'nin takımdan ayrıldığı bildirildi.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada Selmani'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiği belirtildi. Arnavut kaleciye takıma verdiği katkılar için teşekkür edildi.

2019-2020 sezonundan bu yana İzmir temsilcisinin kalesini koruyan Selmani, 50 lig ve 1 kupa maçına çıktı.



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