Menemenspor'da 2 transfer

TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Oğuz Han Aynaoğlu ve Berkan İbrahim Çakır'ı transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Menemenspor'da 2 transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2020 20:00
TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Oğuz Han Aynaoğlu ve Berkan İbrahim Çakır'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Altay'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aynaoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Almanya'da TSV Havelse takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan İbrahim Çakır'la ise 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. 

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için