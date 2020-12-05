Menemenspor ve Bandırmaspor puanları paylaştı

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Menemenspor'un, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk ettiği maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Menemenspor ve Bandırmaspor puanları paylaştı
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05 Aralık 2020 17:57
TFF 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Menemenspor, evinde ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Mücadelede ilk gol 26. dakikada Bandırmasporlu Ruben Rayos'tan geldi. İlk yarısı Bandırmaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle tamamlanan mücadelede Menemenspor'un golünü ise 59. dakikada Sikiru Olatunbosun kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte, maçı kazanarak bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefleyen Menemenspor, amacına ulaşamadı.

Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasının ardından Menemenspor 13 puanla 11.; Bandırmaspor da 12 puanla 15. sıraya yerleşti.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Menemenspor, Samsunspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise evinde Bursaspor'u ağırlayacak.



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