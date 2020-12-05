Menemenspor ve Bandırmaspor puanları paylaştı

TFF 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Menemenspor, evinde ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Mücadelede ilk gol 26. dakikada Bandırmasporlu Ruben Rayos'tan geldi. İlk yarısı Bandırmaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle tamamlanan mücadelede Menemenspor'un golünü ise 59. dakikada Sikiru Olatunbosun kaydetti.
Bu sonuçla birlikte, maçı kazanarak bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefleyen Menemenspor, amacına ulaşamadı.
Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasının ardından Menemenspor 13 puanla 11.; Bandırmaspor da 12 puanla 15. sıraya yerleşti.
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Menemenspor, Samsunspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise evinde Bursaspor'u ağırlayacak.
Mücadelede ilk gol 26. dakikada Bandırmasporlu Ruben Rayos'tan geldi. İlk yarısı Bandırmaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle tamamlanan mücadelede Menemenspor'un golünü ise 59. dakikada Sikiru Olatunbosun kaydetti.
Bu sonuçla birlikte, maçı kazanarak bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefleyen Menemenspor, amacına ulaşamadı.
Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasının ardından Menemenspor 13 puanla 11.; Bandırmaspor da 12 puanla 15. sıraya yerleşti.
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Menemenspor, Samsunspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise evinde Bursaspor'u ağırlayacak.