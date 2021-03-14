Menemenspor ve Adanaspor puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'in 26 . haftasında Menemenspor, konuk ettiği Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Menemenspor ve Adanaspor puanları paylaştı
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14 Mart 2021 18:01
Spor Toto 1. Lig'in 26 . haftasında Menemenspor, Adanaspor'u ağırladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede ikinci yarı da gol sesi çıkmadı. Karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Ligde Akhisarspor ve Bursaspor galibiyetlerinin ardından Beypiliç Boluspor'a mağlup olan Menemenspor, geçen hafta da Ankaraspor'la berabere kalmıştı.

Adanaspor da Eskişehirspor'u yendikten sonra çıktığı 7 maçtan 3 yenilgi ve 4 beraberlik almış oldu.

Bu sonuçla birlikte puanları eşit olan iki takım da puanını 28'e yükseltti. Menemenspor ligin 14. sırasında bulunurken, averajla önde olan Adanaspor 13. sırada yer aldı.

 

 

 



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