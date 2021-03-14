Menemenspor ve Adanaspor puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'in 26 . haftasında Menemenspor, Adanaspor'u ağırladı.



İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede ikinci yarı da gol sesi çıkmadı. Karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Ligde Akhisarspor ve Bursaspor galibiyetlerinin ardından Beypiliç Boluspor'a mağlup olan Menemenspor, geçen hafta da Ankaraspor'la berabere kalmıştı.



Adanaspor da Eskişehirspor'u yendikten sonra çıktığı 7 maçtan 3 yenilgi ve 4 beraberlik almış oldu.



Bu sonuçla birlikte puanları eşit olan iki takım da puanını 28'e yükseltti. Menemenspor ligin 14. sırasında bulunurken, averajla önde olan Adanaspor 13. sırada yer aldı.















