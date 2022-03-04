Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen NasaDoge Menemenspor, 28. haftada yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-NasaDoge Menemenspor karşılaşmasında hakem Onur Özütoprak görev yapacak.
Galip gelemediği son 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan NasaDoge Menemenspor, 29 puan ve averajla düşme hattındaki Altaş Denizlispor'un 2 puan önünde 15. sırada yer alıyor.
Dış sahada sadece 1 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Oğuzhan Çapar yarın forma giyemeyecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-NasaDoge Menemenspor karşılaşmasında hakem Onur Özütoprak görev yapacak.
Galip gelemediği son 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan NasaDoge Menemenspor, 29 puan ve averajla düşme hattındaki Altaş Denizlispor'un 2 puan önünde 15. sırada yer alıyor.
Dış sahada sadece 1 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Oğuzhan Çapar yarın forma giyemeyecek.