Menemenspor, Samsun deplasmanında

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Menemenspor, deplasmanda Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçta puan arayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Menemenspor, Samsun deplasmanında
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04 Mart 2022 10:48
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen NasaDoge Menemenspor, 28. haftada yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-NasaDoge Menemenspor karşılaşmasında hakem Onur Özütoprak görev yapacak.

Galip gelemediği son 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan NasaDoge Menemenspor, 29 puan ve averajla düşme hattındaki Altaş Denizlispor'un 2 puan önünde 15. sırada yer alıyor.

Dış sahada sadece 1 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Oğuzhan Çapar yarın forma giyemeyecek.

 

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