Menemenspor, Mehmet Aytemiz'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, TFF 2. Lig'e yükselen Pazarspor'dan Mehmet Aytemiz ile anlaştı. İmza törenine Menemenspor Kulübü Başkanı Kazım Hürol Taklak ve Menemenspor Onursan Başkanı Tahir Şahin de katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Menemenspor, Mehmet Aytemiz'i transfer etti
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19 Ağustos 2020 14:24
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, TFF 2. Lig'e yükselen Pazarspor'dan Mehmet Aytemiz ile anlaştı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Pazarspor'da başlayan genç futbolcu, ligde ve kupada çıktığı 134 karşılaşmada 22 gole imza attı.

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