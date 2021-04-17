Menemenspor, İstanbulspor deplasmanında

TFF 1. Lig'de 7 haftadır kazanamayan Menemenspor, 31. hafta mücadelesinde 18 Nisan Pazar günü İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak İstanbulspor-Menemenspor karşılaşmasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
Ligde galip gelemediği 7 maçta 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Menemenspor, son 4 haftaya düşme hattındaki Akhisarspor'un 6 puan önünde 31 puanla 15. sırada girdi.
Son 2 maçını kayıpsız geçen İstanbulspor, 54 puan ve averajla Altay'ın gerisinde 5. durumda yer alıyor.
Ligin ilk devresinde İstanbulspor, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmişti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak İstanbulspor-Menemenspor karşılaşmasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
Ligde galip gelemediği 7 maçta 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Menemenspor, son 4 haftaya düşme hattındaki Akhisarspor'un 6 puan önünde 31 puanla 15. sırada girdi.
Son 2 maçını kayıpsız geçen İstanbulspor, 54 puan ve averajla Altay'ın gerisinde 5. durumda yer alıyor.
Ligin ilk devresinde İstanbulspor, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmişti.