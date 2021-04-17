Menemenspor, İstanbulspor deplasmanında

TFF 1. Lig'de Menemenspor, 31. hafta mücadelesinde 18 Nisan Pazar günü İstanbulspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Menemenspor, İstanbulspor deplasmanında
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17 Nisan 2021 14:29
TFF 1. Lig'de 7 haftadır kazanamayan Menemenspor, 31. hafta mücadelesinde 18 Nisan Pazar günü İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak İstanbulspor-Menemenspor karşılaşmasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Ligde galip gelemediği 7 maçta 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Menemenspor, son 4 haftaya düşme hattındaki Akhisarspor'un 6 puan önünde 31 puanla 15. sırada girdi.

Son 2 maçını kayıpsız geçen İstanbulspor, 54 puan ve averajla Altay'ın gerisinde 5. durumda yer alıyor.

Ligin ilk devresinde İstanbulspor, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmişti.

 


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