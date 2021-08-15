Menemenspor, Erzurum'u yıktı ve 3 puanla başladı!

TFF 1. Lig'de ilk hafta mücadelesinde Menemenspor, konuk ettiği Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Menemenspor, Erzurum'u yıktı ve 3 puanla başladı!
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15 Ağustos 2021 23:43
TFF 1. Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Menemenspor, Erzurumspor'u ağırladı.

Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Menemenspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Ahmet Sagat ve 90+4. dakikada Ba kaydetti.

Bu sonucun ardından Menemenspor, sezona 3 puanla başladı. Erzurumspor ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Menemenspor, gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor ise Bursaspor'u konuk edecek.


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