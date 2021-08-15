TFF 1. Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Menemenspor, Erzurumspor'u ağırladı.



Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Menemenspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Ahmet Sagat ve 90+4. dakikada Ba kaydetti.



Bu sonucun ardından Menemenspor, sezona 3 puanla başladı. Erzurumspor ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.



Menemenspor, gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor ise Bursaspor'u konuk edecek.



