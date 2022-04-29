Menemenspor'da teknik direktörlüğe Recep Yazıcı getirildi

Menemenspor, teknik direktör Recep Yazıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Menemenspor'da teknik direktörlüğe Recep Yazıcı getirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2022 14:47
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, teknik direktör Recep Yazıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, teknik direktör Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine 1,5 yıllık anlaşma yaparak Recep Yazıcı'yı getirmiştir. Takımımıza ve camiamıza hayırlı olsun."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ