Menemenspor'da teknik direktörlüğe Recep Yazıcı getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, teknik direktör Recep Yazıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız, teknik direktör Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine 1,5 yıllık anlaşma yaparak Recep Yazıcı'yı getirmiştir. Takımımıza ve camiamıza hayırlı olsun."
Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız, teknik direktör Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine 1,5 yıllık anlaşma yaparak Recep Yazıcı'yı getirmiştir. Takımımıza ve camiamıza hayırlı olsun."
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