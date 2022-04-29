Menemenspor'da teknik direktörlüğe Recep Yazıcı getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor, teknik direktör Recep Yazıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Takımımız, teknik direktör Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine 1,5 yıllık anlaşma yaparak Recep Yazıcı'yı getirmiştir. Takımımıza ve camiamıza hayırlı olsun."





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