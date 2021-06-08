Menemenspor'da Cenk Laleci yeniden göreve getirildi

Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Menemenspor'da Cenk Laleci yeniden göreve getirildi
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08 Haziran 2021 15:16
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Ümit Karan'ın kulüpten ayrılmasının ardından, Laleci ile karşılıklı görüşme neticesinde anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Cenk Laleci 2019-20 sezonunda sportif direktör olarak Menemenspor'da göreve başlamış, Ramazan Kurşunlu'nun görevinin sona ermesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti. Laleci geçen sezon ligin 16. haftasından sonra kulüple yolları ayırmıştı.

Öte yandan, kulüp altyapısında yetişen ve son olarak Edirnespor'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Mazlum Demir'in de transfer edildiği bildirildi.




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