Menemenspor, Bandırmaspor deplasmanında puan arayacak

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Menemenspor, 10 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Menemenspor, Bandırmaspor deplasmanında puan arayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2021 13:05
TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Menemenspor, 10 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor müsabakası saat 13.30'da başlayacak.

Menemenspor, son 6 hafta öncesinde 29 puanla düşme hattındaki Akhisarspor'un 4 puan önünde 15. sırada yer alıyor. Menemenspor'da cezalılar Rıdvan Koçak ile Ibrahim Alhassan Adamu yarın forma giyemeyecek.

Haftaya 38 puan ve averajla 10. durumda giren Royal Hastanesi Bandırmaspor, GZT Giresunspor ve Tuzlaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta Aydeniz Et Balıkesirspor'a 2-1 yenildi.

İki takım arasında ilk yarıdaki müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.