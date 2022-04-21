Menemenspor, alt sıralardan uzaklaşamıyor

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattındaki rakiplerinden Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.
Kocaelispor beraberliğiyle puanını 37'ye çıkaran İzmir temsilcisi, maç fazlası ve averajla düşme hattındaki rakibinin üzerinde 15. sırada yer alıyor.
Son 3 haftada galibiyeti bulunmayan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. beraberliğine ulaştı. İzmir temsilcisi 12 beraberliği bulunan Eyüpspor'un önünde en fazla berabere kalan takım konumunda bulunuyor.
Ligde 24 Nisan Pazar günü deplasmanda 1 puan önündeki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak NasaDoge Menemenspor, daha sonra Tuzlaspor, Altaş Denizlispor (D), Gençlerbirliği ve Bursaspor (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak.
Kocaelispor beraberliğiyle puanını 37'ye çıkaran İzmir temsilcisi, maç fazlası ve averajla düşme hattındaki rakibinin üzerinde 15. sırada yer alıyor.
Son 3 haftada galibiyeti bulunmayan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. beraberliğine ulaştı. İzmir temsilcisi 12 beraberliği bulunan Eyüpspor'un önünde en fazla berabere kalan takım konumunda bulunuyor.
Ligde 24 Nisan Pazar günü deplasmanda 1 puan önündeki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak NasaDoge Menemenspor, daha sonra Tuzlaspor, Altaş Denizlispor (D), Gençlerbirliği ve Bursaspor (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak.