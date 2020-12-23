Menemenspor, Adana deplasmanında güldü

TFF 1. Lig'de erteleme maçında Adanaspor ile Menemenspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Menemenspor, maçı 3-2 kazandı.



Maçta Menemenspor'un golleri, 7. dakikada Şeref Özcan, 45+3. dakikada Tayfun Aydoğan ve 83. dakikada Kamara'dan geldi. Adanaspor'un golleri ise, 80. dakikada Ömer Çiçek ve 90+3'te Ergin Keleş'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte Menemenspor puanını 18'e yükseltti. Adanaspor ise 12 puanla 16. sırada kaldı.



Adanaspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak. Menemenspor ise aynı haftada Kaçiörengücü ile karşılaşacak.



