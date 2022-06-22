Menemenli yıldız Trabzon'a doğru

TFF 2. Lig ekiplerindengolcüsübir talip daha çıktı. Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş,veardından, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayanda 25 yaşındaki golcüyü transfer listesine aldı.Geçen sezon takımının küme düşmesine rağmen Spor Toto 1. Lig'de attığıkrallık tacını takan Ahmet Sagat için Trabzonspor yönetiminingözden çıkardığı öğrenildi.Sarı-lacivertli ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncuya daha öncede talip olurken, Başkent temsilcisivermişti. Ancak Menemenspor yönetimininistemesi üzerine transfer gerçekleşmemişti. Trabzonspor'a transfer olmaya yakın olan golcü Ahmet Sagat'ı teknik direktörifade edildi. Yönetimin önümüzdeki hafta içinde Menemenspor yönetimi ile bir görüşme yapacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un yeni sezon öncesi yerli oyunculara yöneldiği gelen haberler arasında. Geçen sezonun Spor Toto 1. Lig'deki gol kralı patentli gurbetçi oyuncusu