Menemenli yıldız Trabzon'a doğru

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sagat'a bir talip daha çıktı. Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, Ümraniyespor ve Giresunspor'un ardından, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor da 25 yaşındaki golcüyü transfer listesine aldı.
Geçen sezon takımının küme düşmesine rağmen Spor Toto 1. Lig'de attığı 17 golle krallık tacını takan Ahmet Sagat için Trabzonspor yönetiminin 4 milyon TL'yi gözden çıkardığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncuya daha önce Gençlerbirliği de talip olurken, Başkent temsilcisi 150 bin euro vermişti. Ancak Menemenspor yönetiminin 3 milyon TL istemesi üzerine transfer gerçekleşmemişti. Trabzonspor'a transfer olmaya yakın olan golcü Ahmet Sagat'ı teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği ifade edildi. Yönetimin önümüzdeki hafta içinde Menemenspor yönetimi ile bir görüşme yapacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.
SAGAT DA ÇOK İSTİYOR
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un yeni sezon öncesi yerli oyunculara yöneldiği gelen haberler arasında. Geçen sezonun Spor Toto 1. Lig'deki gol kralı patentli gurbetçi oyuncusu Ahmet Sagat'ın da şampiyon Trabzon'da oynamayı çok istediği belirtildi.
Geçen sezon takımının küme düşmesine rağmen Spor Toto 1. Lig'de attığı 17 golle krallık tacını takan Ahmet Sagat için Trabzonspor yönetiminin 4 milyon TL'yi gözden çıkardığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncuya daha önce Gençlerbirliği de talip olurken, Başkent temsilcisi 150 bin euro vermişti. Ancak Menemenspor yönetiminin 3 milyon TL istemesi üzerine transfer gerçekleşmemişti. Trabzonspor'a transfer olmaya yakın olan golcü Ahmet Sagat'ı teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği ifade edildi. Yönetimin önümüzdeki hafta içinde Menemenspor yönetimi ile bir görüşme yapacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.
SAGAT DA ÇOK İSTİYOR
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un yeni sezon öncesi yerli oyunculara yöneldiği gelen haberler arasında. Geçen sezonun Spor Toto 1. Lig'deki gol kralı patentli gurbetçi oyuncusu Ahmet Sagat'ın da şampiyon Trabzon'da oynamayı çok istediği belirtildi.