Menemen'de 96 dakika futbol var, gol yok!

TFF 1. Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Menemenspor, Keçiörengücü'nü konuk etti.
Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Ligde 4. beraberliğini alan Keçiörengücü, 28 puanla 5. sırada yer aldı. Son 3 maçında 2. beraberliğini alan Menemenspor ise 19 puanla 10. sırada yer buldu.
Keçiörengücü, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Menemenspor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.
Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Ligde 4. beraberliğini alan Keçiörengücü, 28 puanla 5. sırada yer aldı. Son 3 maçında 2. beraberliğini alan Menemenspor ise 19 puanla 10. sırada yer buldu.
Keçiörengücü, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Menemenspor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.