Menemen'de 96 dakika futbol var, gol yok!

TFF 1. Lig'de 16. hafta mücadelesinde Menemenspor, konuk ettiği Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Menemen'de 96 dakika futbol var, gol yok!
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27 Aralık 2020 15:33
TFF 1. Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Menemenspor, Keçiörengücü'nü konuk etti.

Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Ligde 4. beraberliğini alan Keçiörengücü, 28 puanla 5. sırada yer aldı. Son 3 maçında 2. beraberliğini alan Menemenspor ise 19 puanla 10. sırada yer buldu.

Keçiörengücü, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Menemenspor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.



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