TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Menemen Belediyespor, konuk ettiği Keçiörengücü ile 2 - 2 berabere kaldı.Maçın 42. dakikasında 10 kişi kalan ve kalesinde golü gören Menemen Belediyespor, 70. dakikada Okan'ın golüyle 2-0 geriye düştü.88. dakikada Taşkın'ın penaltısıyla umutlanan Menemen Belediyespor aynı oyuncunun 90+8. dakikada frikikten attığı golle beraberliği sağladı.Keçiörengücü'nde 88. dakikada Şahin takımını bir kişi eksik bırakırken, maça olaylar damgasını vurdu.Menemen Belediyesporlu taraftarlarsahaya girdi, 90. dakika bitiminde iki takım futbolcuları soyunma odası koridorlarında kavga etti.Maçın sonunda bir taraftar yine sahaya atladı. Ardından güvenlik güçleri bir kez daha araya girerek taraftarı uzaklaştırdı.Keçiörengüçlü futbolcu Ayhan, Menemen Belediyespor yedek kulübesine doğru koşup teknik ekiple tartışmaya başladı. Ardından iki takımın futbolcuları soyunma odası koridorunda birbirlerine girdi. Polis kavgaya müdahale ederek futbolcuları ayırdı.