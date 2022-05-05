Menemen'in yükselen yıldızı: Ahmet Sagat

Spor Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapan Menemenspor'da Ahmet Sagat fırtınası esiyor.



İzmir temsilcisine sezon başında Alman ekibi Koblenz'den katılan 25 yaşındaki forvet, geride kalan maçlarda takımı adına yaptığı katkıyla adeta Menemen'in gözbebeği oldu. Almanya doğumlu gurbetçi golcü, bu sezon çıktığı 33 lig maçında rakip fileleri 16 kez sarsarken, 4 de gol pası verme başarısı göstererek takımının her şeyi oldu.



Gol krallığı yarışında da iddiasını sürdüren forvet, 16 golle zirvede yer alıyor. Son olarak oynanan Tuzlaspor maçında da takımını öne geçiren golü kaydeden Sagat, kalan 3 kritik maçta da sarı-lacivertlilerin en büyük hücum kozu durumunda bulunuyor.

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