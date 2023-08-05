Menemen Futbol Kulübü, İsmail Erdoğan'ı duyurdu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Sakaryaspor'dan İsmail Erdoğan transferini bitirdi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor formasıyla mücadele eden İsmail Erdoğan ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. İsmail Erdoğan'a ailemize 'hoş geldin' diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.



Yalovaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki sağ bek Beylerbeyi, Eskişehirspor, Hatayspor, Van Spor, Sultanbeyli Belediyespor, Bayrampaşa ve Adanaspor kulüplerinde de forma giydi.



