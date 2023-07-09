Menemen FK yeni transferi açıkladı

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lige çıkmak isteyen Menemen FK yeni transferini açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK yeni transferi açıkladı
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09 Temmuz 2023 14:46
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta kulübün Ekmas Sportif'ten Bilgin Tokul'a devredilmesinin ardından kadrosunu takviye etme çalışmalarına başlayan Menemen Futbol Kulübü, bir transfere daha imza attı.

Daha önce Şanlıurfaspor'dan orta saha Mehmet Alp ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund altyapısından yetişen sağ bek Emir Terzi ile 2 yıllık resmi mukavele yaptı.

Birçok oyuncuyla görüşen İzmir ekibi ayrıca son olarak Iğdır FK forması giyen tecrübeli kaleci Oğuz Çalışkan ile prensipte anlaşmaya vardı.

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