Menemen FK'ya Galatasaray'dan takviye

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturan Menemen Futbol Kulübü, Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak'ı da transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüp genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Genç futbolcumuza ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli kulüp genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Genç futbolcumuza ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.