Menemen FK'ya Galatasaray'dan takviye

Menemen Futbol Kulübü, Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA
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Menemen FK'ya Galatasaray'dan takviye
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02 Ağustos 2023 15:13
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturan Menemen Futbol Kulübü, Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak'ı da transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüp genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Genç futbolcumuza ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

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