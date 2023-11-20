Menemen FK umutlandı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Düzcespor'u 4-2 yenen Menemen Futbol Kulübü üst sıralar için umut tazeledi.



Puanını 19'a yükseltip Play-Off potasının kapısına dayanan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Yılmaz Vural her geçen hafta daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını söyledi. Düzcespor galibiyetiyle çıkış yakaladıklarını ve devamını getireceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Fikstüre bakarsak evimizdeki son 3 maçı kazanamamışız. Bu istatistiği terse çevirmek zorundayız. Lig uzun maraton. Biz hedefimize ulaşacağız" dedi.









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