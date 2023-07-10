Menemen FK, transferde atağa kalktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Oğuz Çalışkan, Feyyaz Belen ve Barış Gök'le anlaşma sağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Menemen FK, transferde atağa kalktı
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10 Temmuz 2023 15:43
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü transferde atağa kalktı.

Daha önce  Şanlıurfaspor'dan orta saha Mehmet Alp ve Borussia Dortmund altyapısından yetişen sağ bek Emir Terzi ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Iğdır FK forması giyen kaleci Oğuz Çalışkan'ın ardından Şanlıurfaspor'dan defans Feyyaz Belen ve sol bek Barış Gök'le de anlaşma sağladı.

İzmir ekibinin bu hafta içinde 3 oyuncuyla da resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Teknik direktör Cenk Laleci, transferlerin süreceğini belirterek, "Bizi üst sıralara taşıyacak kaliteli kadroyu kuracağız" dedi. 

 
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