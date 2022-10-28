Menemen FK seri peşine düştü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta lider Şanlıurfaspor'u deplasmanda 4-3 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Menemen Futbol Kulübü gözünü Somaspor karşılaşmasına çevirdi.
MENEMEN SERİ İSTİYOR
Pazar günü oynanacak Ege derbisinde mutlak 3 puan hedefleyen sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın seri başlatacaklarını belirtti.
"URFA GALİBİYETİ MORALİMİZİ YUKARI ÇIKARDI"
Zirve yolunda artık çıkışa geçeceklerine inandığını kaydeden Töraydın, "Çok kritik mücadelede ter dökeceğiz. Şanlıurfaspor galibiyeti bizim moralimizi yukarıya çıkardı. Amacımız bu maçı da kazanıp üst sıralara doğru hızla tırmanmak" dedi.
MENEMEN SERİ İSTİYOR
Pazar günü oynanacak Ege derbisinde mutlak 3 puan hedefleyen sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın seri başlatacaklarını belirtti.
"URFA GALİBİYETİ MORALİMİZİ YUKARI ÇIKARDI"
Zirve yolunda artık çıkışa geçeceklerine inandığını kaydeden Töraydın, "Çok kritik mücadelede ter dökeceğiz. Şanlıurfaspor galibiyeti bizim moralimizi yukarıya çıkardı. Amacımız bu maçı da kazanıp üst sıralara doğru hızla tırmanmak" dedi.
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