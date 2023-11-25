Menemen FK seri istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, 26 Kasım Pazar günü sahasında 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Menemen FK seri istiyor
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25 Kasım 2023 15:36
Son güncelleme 25 Kasım 2023 16:45
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Düzcespor'u 4-2 mağlup eden Menemen Futbol Kulübü, 26 Kasım Pazar günü sahasında 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaşacak.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Burak Taşkınsoy görev alacak.

Sıralamada 19 puanla 8'inci basamakta yer alan Menemen FK'da Teknik Direktör Yılmaz Vural takımından mutlak galibiyet beklediğini dile getirdi. Deneyimli teknik adam, "İç sahada maalesef istediğimiz performansı gösteremedik. Evimizde kazanıp seri yakalamak istiyoruz. Play-Off potasının sadece 1 puan gerisindeyiz" dedi.

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