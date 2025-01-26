Menemen FK'nın keyfi yerinde

TFF 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 5-0 yenip ikinci yarıya iyi başlayan Menemen Futbol Kulübü, evinde Karaman FK'yı 2-1 mağlup etmesini bildi.



Sezonun ikinci devresinde 2'de 2 yapan sarı-lacivertliler, 37 puana çıktı ve zirve iddiasını devam ettirdi.



Teknik direktör Burhanettin Basatemür, ilk devrenin sonlarına doğru kötü sonuçlara imza attıklarını ancak yeni yıla güzel girdiklerini ifade etti. Seriyi sürdürmek için çok mücadele edeceklerini belirten Basatemür, "Takımıma çok güveniyor, oyuncularıma yürekten inanıyorum. Zor bir maçı kayıpsız geçtik. Son dakikalarda galibiyeti getiren golü attık. Bu bizim moralimizi bir hayli yükseltti. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.