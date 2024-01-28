Menemen FK'nın iç saha kabusu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Gup'ta Play-Off hattında yer alan, teknik direktör Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen Futbol Kulübü iç sahada yine kritik puanlar bıraktı.



Evinde düşme potasında yer alan Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler bu sezon sahasında 19 puan yitirdi. Evinde çıktığı 11 müsabakanın sadece 3'ünü kazanıbilen Menemen FK, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.



İç sahada sergilenen kötü performansı bir türlü düzeltemediklmerini belirten Yılmaz Vural, "En zor deplasmanlardan dahi galip gelmesini biliyoruz ama nedense bizim için büyük avantaj teşkil etmesi gereken evimizde puanları saçıyoruz. Bu tabloyu ne yapıp edip düzeltmeliyiz. Zirveye oynamak istiyorsak iç sahada artık kayıplar yaşamamalıyız" dedi.



