03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Menemen FK'nın hasreti bitti

Menemen FK, Fethiyespor'u 2-1 yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı ve Play-Off yarışında iddiasını sürdürdü.

calendar 03 Kasım 2025 13:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'nın hasreti bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Menemen FK'nın 4 haftalık galibiyet özlemi sona erdi.

Geriye düştüğü müsabakada ilk yarıda Hakan Özkan'la skoru dengeleyip, son bölümde Efe Taylan'ın golüyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, 19 puana ulaşarak yeniden Play-Off yarışına ortak oldu.

Bir basamak yükselerek 7'nci sıraya yerleşen İzmir ekibinin ilk 5'le arasındaki puan farkı 4'ten 2'ye düştü. Menemen FK bu hafta pazar günü deplasmanda lider Mardin 1969 ile oynayacağı zorlu randevu öncesi moral tazeledi. Başkan Bilgin Tokul, son düdüğün ardından 3 puanı futbolcularla birlikte sahada kutladı. Menemen temsilcisinde Erkan sarı kart cezalısı durumuna düştü.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.