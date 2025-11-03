Menemen FK'nın hasreti bitti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Menemen FK'nın 4 haftalık galibiyet özlemi sona erdi.



Geriye düştüğü müsabakada ilk yarıda Hakan Özkan'la skoru dengeleyip, son bölümde Efe Taylan'ın golüyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, 19 puana ulaşarak yeniden Play-Off yarışına ortak oldu.



Bir basamak yükselerek 7'nci sıraya yerleşen İzmir ekibinin ilk 5'le arasındaki puan farkı 4'ten 2'ye düştü. Menemen FK bu hafta pazar günü deplasmanda lider Mardin 1969 ile oynayacağı zorlu randevu öncesi moral tazeledi. Başkan Bilgin Tokul, son düdüğün ardından 3 puanı futbolcularla birlikte sahada kutladı. Menemen temsilcisinde Erkan sarı kart cezalısı durumuna düştü.