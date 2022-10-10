Menemen FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Isparta 32 Spor'la golsüz berabere kalan Menemen Futbol Kulübü galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.



Son olarak evinde İnegölspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 2-1 kaybederken, üst üste Bitexen Düzcespor ve Isparta 32 Spor'la berabere kaldı.



Liderliğe kadar yükseldiği grupta bu sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşıp, 8 maçta 14 puanla Play-Off hattından da çıkan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın yeniden toparlanacaklarını söyledi.



Töraydın, "3 maçımızı kazanamadık ama umudumuzu da kaybetmeyeceğiz. Bu hafta evmizde Arnavutköy maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.





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