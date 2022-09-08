Menemen FK'lı Ziya'nın doğa tutkusu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Ziya Alkurt, her fırsatta ülkemizde ve dünyanın dört bir tarafında zirve ve doğa yürüyüşleri yapıyor.

Bugüne kadar Rize Buzul Gölleri, Kaçkar Dağı, Artvin, Alp Dağları, Gürcistan Svaneti gibi yerlerde yürüyüşler yapan 31 yaşındaki futbolcu, "Futbol sadece fiziksel değil, aynı zamanda sağlam bir mental dayanıklılık da gerektiriyor. Doğa ve zirve yürüyüşleri bana bu yönde büyük katkı sağlıyor. Bir yandan da spor yapmış oluyorum" diye konuştu.

Her Karadenizli gibi doğa tutkunu olduğunu belirten Ziya, "Doğayla iç içe olup vakit geçirmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Bunları yaparken fiziksel performansınızın da yüksek olması gerekli. Futbolcu olmam doğa sporlarına ilgi duymamda önemli bir etken. Aslında bu, birbirini karşılıklı besleyen bir döngü oldu. Sporcu olmanın faydasını yürüyüşlerde pozitif yönde görüyorum. Doğada geçirdiğim vakit fiziksel ve zihinsel olarak bana olumlu etkide yapıyor" dedi.

Menemen Futbol Kulübü, transfer döneminin son gününde Altay'dan stoper Gencer Cansev'e imza attırmak için kolları sıvadı. Altay'la kamp döneminde çalışan ancak siyah-beyazlıların transfer yasağı nedeniyle lisansı çıkarılamayınca kulüpten ayrılan Gencer'in bir süredir sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın'ın Altay'dan tanıdığı eski öğrencisini takımına istediği, şartlarda pürüz çıkmaması halinde resmi imzaların atılacağı bildirildi.