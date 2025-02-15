Menemen FK kritik virajda

Menemen Futbol Kulübü pazar günü evinde önemli rakiplerinden Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK kritik virajda
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15 Şubat 2025 15:22
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda Vanspor'la 2-2 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü pazar günü evinde önemli rakiplerinden Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Egemen Artun düdük çalacak. Ev sahibi Menemen FK'da Vanspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı durumuna düşen orta saha oyuncusu Erkan Gövercin müsabakada forma giyemeyecek.

Sıralamada 41 puanla 4'üncü basamakta yer alan Menemen FK'nın teknik patronu Burhanettin Basatemür, Play-Off yolunda çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz Elazığspor 4 puan önümüzde yer alıyor. Kazanıp farkı 1 puana indirmek istiyoruz. Play-Off yolunda çok önemli bir karşılaşma olacak" dedi.


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