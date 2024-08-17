Menemen FK kaleci Mehmet Enes'le imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü, Kocaelispor'dan kaleci Mehmet Enes Sarı'yı kadrosuna kattı.

Haber; DHA
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Menemen FK kaleci Mehmet Enes'le imzaladı
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17 Ağustos 2024 14:26
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü, Kocaelispor'dan kaleci Mehmet Enes Sarı'yı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Kocaelispor'dan 24 yaşındaki kaleci Mehmet Enes Sarı ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Mehmet Enes Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Kariyerine Kasımpaşa'da başlayan Mehmet Enes, Bayrampaşa'da da görev yaptı.

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