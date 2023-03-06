Menemen FK kaldığı yerden devam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor'u evinde 2-0 yenen Menemen Futbol Kulübü seriyi sürdürdü.



Bu karşılaşmadan önce 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler Erzincanspor engelini aşarak üst üste 4'üncü maçını da gol yemeden kazandı.



Teknik direktör Özden Töraydın, deprem felaketi sonrası liglerin ertelenmesiyle verilen arayı iyi çalışarak değerlendirdiklerini söyledi. Töraydın, "Galip gelmek çok önemliydi. Art arda kazanıyoruz. Bu da bizim özgüvenimizi yukarılara çekiyor. Seriyi devam ettirip hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" dedi.

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