Menemen FK gülmeyi unuttu

Nazilli Belediyespor'la golsüz berabere kalan Menemen Futbol Kulübü'nün galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK gülmeyi unuttu
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16 Nisan 2023 13:31
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Eşin Group Nazilli Belediyespor'la golsüz berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Son olarak deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler ardından Şanlıunfaspor ve Somaspor'a yenilip dün de evinde Nazilli Belediyespor'la yenişemedi.

Üst üste yaşadığı kayıpların ardından Play-Off hayalleri suya düşen İzmir ekibinde teknik direktör Özden Töraydın, "İstemediğimiz bir seri yakaladık. İyi bir takımız ancak potansiyelimizi sonuçlara yansıtamadık" dedi.

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